Stranger Things, arriva uno spin-off a fumetti: scoprite a che personaggio sarà dedicato

Continua a espandersi anche su carta l'universo di Strangers Things: arriva una nuova graphic novel ambientata nel mondo della popolare serie Netflix. Scopriamo insieme su chi sarà sarà incentrata.

Mentre attendiamo l'ancora ignoto arrivo della quarta stagione di Stranger Things su Netflix, le avventure degli abitanti di Hawkins continuano sulle pagine di libri e fumetti, come nel caso della nuova graphic novel tutta dedicata al personaggio di Erica Sinclair (Priah Ferguson), l'esilarante sorellina di Lucas (Caleb McLaughlin).

Stranger Things: Erica the Great! scritto da Greg Pak e Danny Lore mentre l'aspetto grafico è acura di di Valeria Favoccia, Dan Jackson e Nate Piekos.

La storia troverà "Hawkins, Indiana ancora alla mercé di bizzarri eventi. Con la recente distruzione dello Starcourt Mall, Erica ha persi il suo punto di ritrovo preferito e il vantaggioso affare del gelato gratis a vita allo Scoops-Ahoy. E per peggiorare le cose, suo fratello è troppo impegnato, e sua madre non le permette più di giocare a Dungeons and Dragons".

"Questa è la storia di una brillante, ambiziosa e autoritaria ragazzina di 10 anni alle prese con la noia e le complessità del mantenere vive le amicizie durante tempi difficili"

"Amo come i tie-in comic possano aprire le porte a dei personaggi secondarli per farli diventare le star dello show" ha raccontato Pak ai microfoni di SYFY WIRE "E Erica Sinclair è assolutamente una star! È stato divertentissimo esplorare il suo mondo con Danny, Valeria e compagnia, e non vedo l'ora che tutti possano vedere come Erica la Grande si è conquistata questo nome".

Dopotutto, come diceva la stessa ragazzina nella terza stagione di Stranger Things? "Non puoi dire America senza dire Erica".

Stranger Things: Erica the Great sarà disponibile dal 23 novembre 2021 in lingua originale. Non sappiamo ancora nulla su un'eventuale edizione italiana.