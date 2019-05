Stranger Things, arrivano i Funko Pop! della terza stagione

La lunga attesa per la terza stagione di Stranger Things sta per essere ripagata: il 4 luglio è sempre più vicino e presto potremo goderci le nuove avventure di Mike, Dustin, Will, Lucas e Eleven.

Per chi volesse cominciare a portarsi avanti col lavoro, dunque, sarà a breve possibile ordinare le nuove versioni delle statuine Funko Pop! dedicate agli eroi della serie Netflix. Anche queste sembrano aver aggiornato il look dei coraggiosi ragazzini di Hawkins a quello che sarà il loro aspetto nella prossima stagione.

Stando a quanto visto nel trailer di Stranger Things 3, infatti, sembra che troveremo i nostri amici decisamente cambiati rispetto a come li ricordavamo: l'infanzia va ormai verso il tramonto per lasciar spazio all'adolescenza, alle sue turbe, le sue gioie e i suoi drammi. Inevitabile, allora, che anche l'aspetto di Mike e co. subisca dei cambiamenti. Funko Pop!, come di consuetudine, ci presenta varie versioni di ognuno dei personaggi, per la gioia dei collezionisti e di chi non si limita a quelle più canoniche.

Ultimamente la serie fantascientifica di Netflix ha, comunque, causato un po' di guai ai suoi autori: i Duffer Brothers, infatti, dovranno comparire in tribunale per rispondere alle accuse di plagio. La programmazione della serie, comunque, non sembra correre alcun rischio.