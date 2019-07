Stranger Things: arrivano nuove notizie sulla quarta stagione

Attenzione, nella notizia si parlerà di eventi del finale di Stranger Things, se non lo avete ancora visto vi consigliamo di non leggere questa news, andate invece a dare un'occhiata alla nostra recensione di Stranger Things 3.

Con la fine della minaccia del MindFlayers sono in molti a chiedersi quale sarà la trama delle prossime avventure di Undici e dei suoi amici. A iniziare a darci qualche indizio ci pensano proprio i fratelli Duffer, parlando ai microfoni di Entertainment Weekly spiegano che la quarta stagione aprirà molte possibilità per la storia di Stranger Things, grazie alle possibilità di teletrasportarsi fuori dall'area di Hawkins utilizzando i poteri dei portali, facendoli arrivare fino in Russia.

Questa notizia si collega alla teoria di alcuni fan sulla scena post crediti di Stranger Things, l'americano di cui parla la guardia russa potrebbe effettivamente essere Jim Hopper, possiamo immaginare quindi che l'obiettivo della prossima serie sarà quella di salvare lo sceriffo di Hawkins prigioniero dei sovietici.

Nonostante la quarta stagione non sia ancora stata confermata, vedendo i risultati da record di Stranger Things 3 siamo sicuri che sia solo questione di tempo, prima che Netflix ufficializzi le nuove puntate della serie creata da Ross e Matt Duffer.

Cosa ne pensate di queste rivelazioni? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.