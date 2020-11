Stranger Things: arrivano delle splendide cover per smartphone ispirate alla serie Netflix

I veri fan di Stranger Things e delle atmosfere anni '80 probabilmente vanno ancora in giro con i walkman, disdegnando gli smartphone, ma per tutti gli altri è in arrivo una sorpresa niente male.

Oltre al parco a tema di Los Angeles, la serie Netflix ha infatti deciso di colonizzare anche l'estetica dei telefoni, con delle cover personalizzate che potrebbero attirare l'attenzione di qualsiasi appassionato. Si tratta di una collaborazione con Casetify, che ha deciso di mettere in produzione una vera e propria collezione, come potete vedere nell'immagine in basso.

Lo scopo è quello di consentire ai clienti di portarsi un pezzetto di Hawkins in tasca e ciascuna cover è stata decorata con riferimenti alle vicende di Stranger Things, tra cui un design ispirato agli Eggo Waffles di cui è ghiotta Undici con tanto di frase "Gli amici non mentono", ed altri che riprendono l'aspetto dei walkie-talkie e delle audiocassette.

"Questa collezione è dedicata a quei superfan che amano le avventure inaspettate della vita. La cultura che si è sviluppata attorno all'amata serie Netflix dimostra il potere di un legame indistruttibile, e siamo orgogliosi di dare agli appassionati di Stranger Things modo di rappresentare l'amore che provano per i loro personaggi preferiti", dichiara il CEO di Casetify.

I prezzi si aggirano sui 40/50€ e sul sito dell'azienda è possibile selezionare le cover in base ad alcuni modelli di smartphone. Una proposta che potrebbe interessare chi sta aspettando spasmodicamente la quarta stagione di Stranger Things.