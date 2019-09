Stranger Things: in arrivo a dicembre lo speciale di Natale?

Come vi abbiamo raccontato, qualche ora fa gli account social di Stranger Things hanno aggiornato la propria immagine di profilo, e lanciato un tweet piuttosto enigmatico, che sta facendo discutere i fan che cercano di interpretarne il significato nascosto.

La chiave della situazione sembra essere l'orologio, visto che è proprio ciò che è adesso raffigurato nella nuova immagine del profilo, e l'emoticon di un orologio è stata anche inserita in un tweet, insieme ad una faccina sottosopra.

Analizzando bene l'immagine del profilo, nonostante sia piuttosto sfocata, è possibile vedere la posizione delle lancette, che puntano sul 6 e sul 12. Che sia un riferimento ad una data specifica? Il 6 dicembre, visto il periodo, potrebbe ad esempio essere un giorno plausibile per lanciare uno special natalizio di Stranger Things, come d'altronde molte altre serie TV hanno spesso fatto nel corso degli anni.

Oppure potrebbe trattarsi non tanto della data d'uscita vera e propria, ma quella in cui potrebbe essere annunciata ufficialmente la quarta stagione della serie, magari con un primo teaser. Stranger Things 4 è infatti spesso data per scontata, visti i tanti eventi lasciati in sospeso dalla terza stagione di Stranger Things, dalla questione Hopper ai poteri di Eleven, ad esempio, e sebbene sia data per scontata, non è stata ancora confermata ufficialmente.

Insomma, tenete d'occhio il calendario, perché se gli autori hanno voluto nasconderci un indizio sui social della serie, il 6 dicembre potrebbe essere un giorno importante per il futuro di Stranger Things. Voi che ne pensate?