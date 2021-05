Stranger Things, in arrivo altri due trailer della stagione 4?

Dopo mesi di attesa Netflix ha potuto mostrare ai fan un assaggio della stagione 4 di Stranger Things. Ora la serie è in produzione dopo gli slittamenti dei lavori causati dall'emergenza sanitaria globale m poche ore fa è stato pubblicato il nuovo trailer dello show che ha riportato il pubblico al laboratorio in cui è stata segregata Undici.

Il trailer non svela molto ma nella descrizione ufficiale del video si legge '002/004'. Diversi spettatori hanno pensato che il riferimento fosse alla data d'uscita della stagione: 4 febbraio 2022.

In realtà i numeri suggeriscono soltanto che ci sono più trailer in arrivo.



Lo scorso febbraio venne pubblicato un primo trailer di pochi secondi che mostrava Hopper in Russia, suggerendo che forse l'amato sceriffo di Hawkins è ancora vivo.

La descrizione di quel video era infatti '001/004'. Ecco perché è ampiamente ipotizzabile che nelle prossime settimane ci possano essere ulteriori trailer che riguardano la nuova stagione.

Gli ultimi dettagli sulla trama non svelano molto e poco si sa delle vicende che verranno raccontate in questo quarto ciclo di episodi che vede nuovamente protagonisti Undici (Millie Bobby Brown) e i suoi amici, capitanati da Mike (Finn Wolfhard).

Nella quarta stagione tornerà anche Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers, madre di Will (Noah Schnapp).



Se ve lo siete persi recuperate il nuovo trailer di Stranger Things 4, serie targata Netflix e creata dai fratelli Duffer.