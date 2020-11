Stranger Things, in arrivo un parco interattivo nel centro di Los Angeles

In attesa delle nuove avventure di Eleven (Millie Bobby Brown) e del resto della banda, i fan di Stranger Things, o almeno quelli americani, possono concedersi un tuffo nelle atmosfere della serie Netflix e un'esperienza interattiva grazie a Stranger Things: The Drive-Into Experience, che ha debuttato a Los Angeles e sarà attiva fino a marzo 2021.

Il viaggio a Hawkins inizia prima ancora di arrivare al parcheggio: all'acquisto dei biglietti, infatti, i passeggeri dell'auto vengono indirizzati verso un portale, dove scegliere tra le altre cose anche il personaggio da interpretare e il "tema". Una volta entrati nell'area, gli addetti della crew si occupano poi di indicare la stazione radio giusta su cui sintonizzarsi per entrare in atmosfera, e si arriva al cospetto dello Starcourt Mall, il centro commerciale in cui sono ambientate molte scene di Stranger Things.

Tra le auto in sosta si avvicinano poi degli attori, vestiti come i personaggi della serie, interpretando, talvolta alla lettera, alcuni dei dialoghi più famosi.

A questo punto, come riporta l'inviato di Collider, la produzione vieta di raccontare nel dettaglio ciò che succede: si continua in ogni caso a interagire coi personaggi, e si vive anche l'esperienza del Sottosopra, in un clima prevedibilmente sempre più inquietante, fino a un finale sorprendente e spettacolare.

Per altri approfondimenti su Stranger Things, rimandiamo alle notizie sui set della quarta stagione, che secondo il produttore Shawn Levy sarà la migliore in assoluto.