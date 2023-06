Stranger Things: in arrivo uno spin-off animato del capolavoro Netflix

Stranger Things 5 è una delle serie più attese in assoluto dagli abbonati Netflix e il ritardo dovuto allo stop causato dallo sciopero degli sceneggiatori non può che far aumentare il senso d’attesa dei fan. Intanto Netflix pare stia preparando tutta una serie di spin-off di Stranger Things che allargheranno la saga.

Le dichiarazioni di Finn Wolfhard a proposito di Stranger Things 5 hanno contribuito ad accendere gli animi dei fan in febbrile attesa della conclusione delle vicende legate al Sottosopra, rimandata a data da definirsi a causa dello sciopero indetto dalla Writers Guild of America.

In tal senso sono arrivate anche le parole dei creatori dello show, i fratelli Duffer, che tramite il social network di Elon Musk hanno spiegato i motivi del ritardo prendendo allo stesso tempo una posizione netta a proposito della questione sciopero.

Intanto, mentre la serie principale si avvia alla conclusione, sembrano già cominciati i lavori per una serie di spin-off dedicati alla serie e, in particolare, si parla di una serie animata i cui dettagli sono ancora tutti da rivelare.

Così, mentre i Duffer sono pronti a tornare sul set per dirigere gli ultimi episodi della serie principale, il pubblico più affezionato potrà consolarsi della fine dello show grazie alle anticipazioni riguardo questi nuovi lavori che, comunque, sembrano ancora tutti da definire.

I due fratelli hanno dichiarato, a tal proposito: “Abbiamo sempre sognato una serie animata su Stranger Things sulla falsariga dei cartoni animati del sabato mattina e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente emozionante. Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno ideato. Le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l’ora di condividere qualcosa con voi. L’avventura continua…”

In conclusione, se abbiamo già riportato la smentita di uno spin-off di Stranger Things dedicato a Undici, la possibilità di un’espansione della storia originale sembra sempre più certa, con la piattaforma di streaming sicuramente intenzionata a trarre beneficio dal successo di una delle opere più seguite e amate degli ultimi anni.