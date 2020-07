Stranger Things: un attore di Agents of SHIELD sarà nella quarta stagione, scoprite chi

Se non siete pronti a dire addio agli amici di Agents of S.H.I.E.L.D., sappiate che almeno uno di loro tornerà presto sul piccolo schermo in qualità di guest star nella quarta stagione di Stranger Things.

A fare il salto da uno show all'altro sarà Joel Stoffer, l'interprete del simpaticissimo Enoch, il buon Chronicom "migliore amico" di Fitz, che in Stranger Things interpreterà... Beh, non si sa, in realtà. Però ci sarà.

"Ho un ruolo che non abbiamo ancora potuto girare in Stranger Things" afferma l'attore "Non credo che sarà qualcosa a lungo termine, ma dovremmo girare non appena possibile. Mi contatteranno quando saranno pronti a ripartire, e io mi recherò ad Atlanta, Georgia, per le riprese. Perché come sapete c'è stato lo shutdown ed è da un po' che non si gira".

E quando gli chiedono se può fornire qualche dettaglio sul suo personaggio, risponde: "Non so nulla al riguardo, letteralmente. Sono stato ingaggiato durante la quarantena, un paio di mesetti fa. Mi hanno mandato delle pagine dello script con la scena da provare, e questo è quanto".

"Non sapevo nemmeno quali fossero gli attori nella mia stessa scena, non ho riconosciuto i nomi... Quindi non so nemmeno se avrò altre scene oltre a quella! Immagino di sì, ma davvero, non lo so. Sapete quanto siano attenti alla segretezza!"

Non sappiamo ancora quando potranno ripartire le riprese di Stranger Things, ma nel frattempo che attendiamo di far ritorno a Hawkins (o ovunque sarà ambientata la quarta stagione dello show di Netflix) potete sempre divertirvi a fare avanti e indietro nel tempo con il Team Coulson negli ultimi episodi di Agents of S.H.I.E.L.D., trasmessi qui in Italia dal canale FOX.