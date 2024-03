Stranger Things, gli attori del cast conoscono già il finale della serie Netflix?

Stranger Things è diventata nel corso degli anni una delle serie più rappresentative di Netflix, generando un'incredibile passione in tutto il mondo. La quinta stagione della serie, in arrivo nel 2025, chiuderà la narrazione della serie principale, in attesa di possibili spin-off. Ma il cast è a conoscenza del finale?

Intervistato da Access Online, Finn Wolfhard ha dichiarato di non aver ancora letto la sceneggiatura dell'ultimo episodio:"Mi piacerebbe un finale felice in stile Il signore degli anelli. Stanno aspettando di darci l'ultimo episodio, abbiamo letto fino al penultimo quindi siamo tutti sulle spine per scoprire qual è il finale". Nel frattempo, è stata pubblicata la prima immagine di Will in Stranger Things 5.



Stranger Things 5 vedrà il ritorno nel cast di Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), con Natalia Dyer e Charlie Heaton.



Al momento dell'annuncio della quinta stagione di Stranger Things, i Duffer avevano commentato con queste parole l'imminente conclusione della serie:"Ci sono ancora molte storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things; nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ma prima speriamo che restiate con noi mentre finiamo questo racconto di una ragazza con poteri di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia in difficoltà e di una madre ferocemente protettiva. Di una piccola città chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa conosciuta come il Sottosopra".



Per ripassare al meglio la serie recuperate la nostra recensione di Stranger Things 4.

Su Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.