Stranger Things, gli autori su possibili spin-off della serie: 'Abbiamo alcune idee'

Dopo aver discusso del finale di Stranger Things 5, i fratelli Duffer, creatori della popolarissima serie Netflix hanno anche suggerito l'ipotesi di spin-off sempre ambientati nello stesso universo narrativo della serie e che potrebbe dar modo agli autori di continuare a raccontare quel mondo. Intanto sale l'attesa per la nuova stagione in arrivo.

Nel corso di un'intervista a SFX Magazine, i due fratelli hanno discusso dei potenziali progetti futuri ispirati a Stranger Things, che potrebbero essere sia dei sequel che degli spin-off ambientati nel medesimo universo dello show: "Abbiamo alcune idee", ha risposto Matt Duffer.

"Quando ci chiediamo se fare una sorta di spin-off o una continuazione di Stranger Things, per noi la vera domanda in realtà è sempre la stessa: 'L'idea è abbastanza eccitante da farci venire voglia di volerla realizzare?' Voglio sentire quella necessità che ti fa dire, 'Dio, voglio davvero farlo. Mi sento davvero, davvero eccitato riguardo a questo'. Ecco perché stiamo sempre attenti a questo e al fatto di andare avanti oppure no".

Ross Duffer ha aggiunto che prenderebbero in considerazione solo la produzione di spin-off di Stranger Things che fossero sufficientemente diversi dallo show originale. "La chiave per noi è che deve essere qualcosa di originale e ben diverso, non deve sembrare come se stessimo solo ripetendo quello che abbiamo già fatto, perché che senso avrebbe? Forse abbiamo qualcosa che potrebbe essere piuttosto eccitante, quindi vedremo". I Duffer hanno inoltre confermato che se dovesse concretizzarsi uno spin-off di Stranger Things, lascerebbero il compito di showrunner a qualcun altro - anche se rimarrebbero comunque "molto coinvolti" nello sviluppo.

Stranger Things 4 uscirà in due parti, come confermato qualche tempo fa; il primo ciclo di episodi sarà distribuito su Netflix il 27 maggio mentre il secondo sarà disponibile dal 1° luglio.