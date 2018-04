Stranger Things avrà il labirinto a tema alle Halloween Horror Nights di Universal!

Le famose Halloween Horror Nights di Universal aggiungono un'altra serie famosissima:avrà quest'anno il suo labirinto a tema. Date un'occhiata al video e al bellissimo poster realizzato per pubblicizzare l'incredibile evento horror!

I precedenti prodotti a tema "orrore" che hanno preso parte alle Halloween Horror Nights sono stati Saw-L'Enigmista e Shining. Anche The Walking Dead è stato un importante punto di riferimento dell'evento per diversi anni.

E' uscito quindi un video ufficiale, pubblicato dagli Universal Studios, che stuzzica l'imminente arrivo dello show nel labirinto. Nel video, si vede la bicicletta di un bambino che giace abbandonata all'esterno dell'edificio degli Universal Studios, mentre la telecamera inizia a muoversi lentamente. L'immagine si capovolge sottosopra per rappresentare un'inquietante versione alternativa dello studio cinematografico e del parco divertimenti. Un fulmine colpisce l'edificio, che si profila minaccioso quando il cielo diventa di un rosso inquietante e compare il logo di Stranger Things. Date un'occhiata!

Netflix e i fratelli Duffer hanno lavorato direttamente con gli Universal Studios per ricreare il famigerato Sottosopra. Il labirinto spettrale è progettato per accompagnare le persone attraverso scene e luoghi immediatamente riconoscibili della popolare serie, disponibile in streaming. Ci sarà la casa piena di folli luci natalizie di Joyce Byers, così come il laboratorio segreto nascosto sotto il Dipartimento dell'Energia. La ciliegina sulla torta, sarà il terribilmente iconico Demogorgone, che è stato portato alla vita e pedinerà i fan in tutto il labirinto dell'Upside Down.

Come se non fosse abbastanza, gli Universal Studios hanno anche rilasciato un poster per pubblicizzare il labirinto spettrale, che riprende quello originale della stagione 2 di Stranger Things, in cui si vedono Lucas, Dustin, Mike e Will in piedi sulle loro biciclette mentre fissano un minaccioso cielo rosso con un essere ultraterreno da brividi al centro delle nubi incombenti. Il poster di Halloween Horror Nights ricrea un'immagine simile, posizionando i quattro ragazzi e le loro biciclette davanti al cancello degli Universal Studios, mentre un cartello vicino accoglie le persone a Hawkins.

Il labirinto Sottosopra di Halloween Horror Nights sarà disponibile per chi visiterà gli Universal Studios di Hollywood, gli Universal Orlando Resort e l'Universal Studios di Singapore. L'evento Halloween Horror Nights inizierà venerdì 14 settembre a Hollywood e in Florida. L'evento Halloween Horror Nights di Singapore inizierà venerdì 28 settembre. Ulteriori dettagli sull'evento saranno resi disponibili nel prossimo futuro, ma i biglietti sono già disponibili per l'acquisto per l'evento Halloween Horror Nights dell'Universal Orlando Resort.

La stagione 3 di Stranger Things è previsto che arrivia inizio 2019. Le Stagioni 1 e 2 sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix.

Che ne dite? Ci andreste?