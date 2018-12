Stranger Things: l'avventura continua nel teaser della terza stagione

Netflix ha pubblicato il primo teaser della terza stagione di Stranger Things, lo show dei fratelli Duffer ambientato negli anni '80, in mezzo a fenomeni paranormali e una trama fantascientifica ispirata al cinema di quel periodo. La serie cita apertamente diversi aspetti iconici di quel determinato decennio.

Il video, presentato durante i Game Awards 2018, mostra quelli che probabilmente saranno i titoli degli episodi della terza stagione.

Ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, nell'Indiana, la narrazione di Stranger Things inizia dalla scomparsa del giovane Will Byers (Noah Schnapp) e della contemporanea apparizione in città di una ragazzina dai capelli rasati che farà la conoscenza di un amico di Will, Mike Wheeler (Finn Wolfhard), che deciderà di chiamarla Undici (Millie Bobby Brown).

La serie si sviluppa nelle prime due stagioni attraverso un misterioso laboratorio e un mondo misterioso denominato Sottosopra.

Il cast di Stranger Things comprende Winona Ryder nei panni di Joyce Byers, madre di Will, David Harbour in quelli di Jim Hopper, agente della polizia locale, e giovani interpreti come Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Sadie Sink (Max) e Joe Keery (Steve Harrington).

Nel corso di questi due anni Stranger Things ha ottenuto diversi riconoscimenti, fra cui diversi Emmy Awards e una nomination ai Golden Globes per Winona Ryder.

La serie arriverà su Netflix nel corso del 2019.