Stranger Things batte tutti, Noah Schnapp ha vinto il suo primo People's Choice Award!

Stranger Things ha fatto incetta di People's Choice Awards 2022 nella serata di ieri. La quarta stagione della serie Netflix, capace di battere ogni record sulla piattaforma, ha ottenuto diversi riconoscimenti alla cerimonia annuale di premiazione e ha visto la prima nomination e vittoria di Noah Schnapp, interprete di Will Byers nello show.

Mentre il premio per la star televisiva femminile dell'anno è andata a Ellen Pompeo di Grey's Anatomy, che ha battuto Millie Bobby Brown di Stranger Things, il co-protagonista Noah Schnapp è stato scelto dal pubblico come star televisiva maschile del 2022. Complessivamente, la serie ha ricevuto 14 nomination ai PCA, vincendone cinque; la vittoria segna la prima nomination e il primo People's Choice Award per Schnapp.

L'attore diciottenne è stato nominato star televisiva maschile del 2022, vincendo su Dwayne "The Rock" Johnson (Young Rock), Ewan McGregor (Star Wars: Obi-Wan Kenobi), Ice-T (Law & Order: Special Victims Unit), Jason Bateman (Ozark), Norman Reedus (The Walking Dead), Oscar Isaac (Moon Knight) e Sterling K. Brown (This Is Us).

Secondo il voto dei fan, Stranger Things è stata la scelta vincente anche per il premio alla serie Sci-Fi/Fantasy del 2022 - avendo la meglio su serie come House of the Dragon, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Obi-Wan Kenobi, e le serie Marvel Moon Knight e She-Hulk: Attorney at Law - nonché come show del 2022, battendo l'acclamato Abbott Elementary e le stagioni finali di This Is Us e Better Call Saul.

Schnapp interpreta il personaggio di Will Byers fin dalla prima stagione dello show nel 2016. Durante l'estate, Stranger Things 4 ha finalmente confermato che Will è gay ed è innamorato del suo migliore amico Mike (Finn Wolfhard). In una scena emozionante della quarta stagione, Will ha essenzialmente detto a un ignaro Mike quello che provava mentre parlava della ragazza di Mike, Undici (Brown).

Intanto, i fan non vedono l'ora di vedere quello che gli autori hanno in serbo per la stagione finale. Stando a quanto dichiarato dai fratelli Duffer, i produttori avrebbero pianto con Stranger Things 5.