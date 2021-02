Stranger Things, il Bestiario completo di tutte le creature del Sottosopra

Le aspettative nei confronti della quarta stagione di Stranger Things sono alle stelle. Tutti i fan di Undici e dei suoi amici non vedono l'ora di tornare a Hawkins, Indiana per scoprire quali incredibili avventure ci aspetteranno e quali terribili mostri il Sottosopra ha ancora da mostrare, nel tentativo di controllare il nostro mondo.

Abbiamo già visto insieme un'intervista di Finn Wolfhard che ha affermato come Stranger Things 4 sarà la stagione più dark della serie finora, ma oggi vogliamo fare un passo indietro per parlarvi della lore dello show, e in particolare del suo incredibile bestiario. I fratelli Ross e Matt Duffer, gli ideatori della serie, hanno attinto a diversi popolari mondi (come quello di Dungens & Dragons) per dare vita alle spaventose creature dell'Upside Down, e noi oggi vogliamo raccoglierle in un bestiario. Iniziamo.

Demogorgoni

Sembra piuttosto ovvio dover iniziare con il Demogorgone, la terribile creatura che ci ha spaventato durante la prima stagione della serie. La creatura si è subito distinta per la sua rabbia e ferocia, ed è stata responsabile della morte di Barbara "Barb" Holland (Shannon Purser) e della sparizione di Will Byers (Noah Schnapp). Il mostro si presenta come un umanoide molto alto e forzuto, con delle mani lunghe e scheletriche; la sua caratteristica principale è l'enorme testa a forma di "fiore", che nasconde una serie di spaventosi denti potenti e affilati. Davvero difficile da sconfiggere (possiede la capacità di rigenerare le sue ferite), al momento solamente il gioco di squadra tra Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) e Jonathan (Charlie Heaton) è riuscito parzialmente a respingere un Demogorgone, mentre l'unica tra i nostri eroi che può dire di averne sconfitto uno completamente è Undici (Millie Bobby Brown).

Democani

Presentato inizialmente come un tenero e dolce animale da compagnia, il Democane è una creatura straordinariamente spaventosa. Abituato ad attaccare in branchi, i Democani hanno ucciso il povero Bob (Sean Astin). Il suo percorso di crescita biologica e sviluppo è piuttosto particolare: inizia assumendo la forma di una sorta di lumaca, per diventare una creatura simile a un girino (in questi stadi è ancora innocuo); successivamente, assume la forma di una rana, che diventa sempre più grande e assume sempre di più la postura di un canide, fino alla sua forma finale, aggressiva e letale. Da soli sono poco efficaci, e specialmente se affrontati in gruppo non sono tra le creature più spaventose del Sottosopra. La loro forza è nel numero.

Tralci

I Tralci sono dei rampicanti che fanno parte dell'Upside Down e che sono in grado di bloccare e danneggiare gravemente un essere umano. Sono inoltre in grado di iniettare all'interno della propria vittima delle uova, dalle quali inizieranno a svilupparsi orrende creature.

Il Mostro Ragno

Presentato come la manifestazione fisica del Mind Flayer, il Mostro Ragno, che prende il possesso di Billy Hargrove (Dacre Montgomery), si presenta come un'orrenda creatura dalla forza sovraumana che può colpire con una delle sue poderose zampe. Di certo, uno dei mostri più pericolosi che conosciamo.

Il Mind Flayer

Chiudiamo con il mostro ombra, la vera e più grande minaccia di tutta la serie: il Mind Flayer, la mente in grado di controllare tutto ciò che avviene nel Sottosopra e che ogni volta riesce a escogitare un nuovo piano per provare a prendere il sopravvento sul nostro mondo. Non conosciamo ancora tutto sui suoi poteri, ma sappiamo che è in grado di prendere possesso di qualsiasi altro mostro del Sottosopra, e di manifestare la sua presenza nel nostro mondo. Non vediamo l'ora di saperne di più.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quali siano gli straordinari poteri di Undici in Stranger Things, vogliamo sapere la vostra: qual è la vostra creatura preferita dell'Upside Down di Stranger Things? E qual è la più temibile? Sapete come fare per dircelo, quindi non esitate a commentare!