Stranger Things, sarà Billy il villain della terza stagione?

Manca ormai meno di un mese all'uscita della terza stagione di Stranger Things, e quale modo migliore per ingannare l'attesa di cominciare a fantasticare su cosa potrà accadere ad Hawkins nel corso di questi nuovi episodi?

Una delle teorie che ad oggi sembrano avere maggior fondamento riguarda il ruolo di Billy, il fratellastro di Max, in questa nuova stagione. Il riccioluto bagnino, in effetti, durante la seconda stagione dello show è stato poco più di un semplice elemento di disturbo, per cui potrebbe aver senso decidere di dargli un ruolo più incisivo negli episodi a venire.

Il trailer, inoltre, sembra disseminare indizi in tal senso. In una scena, infatti, vediamo sul braccio di Billy una ferita che ha tutta l'aria di aver qualcosa a che fare con il Sottosopra e che per di più sembra espandersi (impressione confermata dallo zoom sugli occhi del ragazzo che vediamo in uno dei fotogrammi successivi).

Che il fastidioso fratello di Max possa venir posseduto da qualche creatura proveniente dall'Upside Down? Non sarebbe la prima volta, d'altronde: chiedere al povero Will per informazioni. La terza stagione di Stranger Things, inoltre, sarà dichiaratamente ispirata anche a L'Alba dei Morti Viventi, capolavoro di George Romero: che agli abitanti di Hawkins tocchi trasformarsi in qualcosa di simile agli zombie del film?

Il ruolo centrale di Billy nella prossima stagione sembra, inoltre, essere confermato dall'attenzione che l'ultimo teaser trailer gli ha riservato. Le supposizioni saranno giuste? Chi lo sa! Ma per scoprirlo basterà aspettare soltanto un altro mese.