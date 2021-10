Stranger Things, il bizzarro aneddoto di David Harbour:'Ecco come m'infortunai a teatro'

La star di Stranger Things, David Harbour, ha raccontato un aneddoto molto particolare che gli capitò nel corso di Shakespeare in the Park, rassegna che mette in scena spettacoli shakespeariani al Delacorte Theater, un teatro all'aperto sito in Central Park, a New York. Durante una performance Harbour s'infortunò.

In attesa di vedere la nuova stagione - secondo Finn Wolfhard Stranger Things 4 sarà incasinata - l'attore l'ha raccontato l'aneddoto ad un panel del New York Comic-Con, mentre ricordava la lavorazione della prima stagione di Stranger Things. Al termine delle riprese ad Atlanta, Harbour tornò a New York per esibirsi in uno spettacolo teatrale.



"Sono tornato a New York e ho interpretato Troilo e Cressida in the Park, questa oscura opera di Shakespeare sulla guerra di Troia, nel ruolo di Achille. Ho fatto solo sei repliche perché mi sono rotto il tendine d'Achille durante lo show, ma ricordo che lo spettacolo è uscito, abbiamo aperto il venerdì sera. Venerdì sera, la sera in cui ha debuttato lo spettacolo" ha dichiarato Harbour.

Interpretare Achille e rompersi il tendine d'Achille è davvero qualcosa d'incredibile e bizzarro; inoltre l'attore ha dichiarato che immediatamente dopo l'uscita di Stranger Things le persone hanno iniziato a riconoscerlo:"E sabato sera, tipo, 10 persone erano lì ad aspettarmi dopo lo spettacolo, del tipo 'Oh, mio Dio. Ti abbiamo visto in questo show'. E poi domenica sera abbiamo fatto lo spettacolo e dopo c'erano 50 persone. E mi dicevo 'Che diavolo sta succedendo?'. E poi la settimana successiva c'erano centinaia di persone ed è stato pazzesco. E poi mi sono rotto il tendine d'Achille, per fortuna. Sono rimasto steso per un po' in maniera tale che le persone non potessero trovarmi [...]".



David Harbour tornerà in Stranger Things 4 nel ruolo dello sceriffo Jim Hopper, grazie al quale ha ottenuto fama in tutto il mondo.