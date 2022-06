Stranger Things, Brett Gelman tornerebbe per uno spin-off: 'È divertente essere Murray'

Difficilmente Stranger Things si chiuderà con la conclusione della serie principale: il successo dello show dei Duffer Brothers è stato tale da rendere quasi scontato l'arrivo di uno o più spin-off, come già anticipato dai produttori stessi. La domanda a cui rispondere, a questo punto, è: quali protagonisti saranno disposti a tornare?

Mentre Stephen King critica la scelta di dividere in due parti questa stagione finale della serie Netflix, dunque, qualcuno comincia già a mettersi a disposizione: si tratta di Brett Gelman, volto dell'amatissimo Murray, personaggio che il nostro sembrerebbe più che felice di tornare ad interpretare in un prossimo futuro.

"Lo farei senz'altro, penso sarebbe una cosa completamente nuova per il personaggio e per il suo mondo. E penso che lui sia un personaggio davvero divertente da interpretare, non per sempre, ma per molto tempo sicuramente. Pensare di metterlo in ulteriori situazioni precarie, intense, ad alto rischio, farlo sentire ancora a disagio per l'avere a che fare con gente folle... Sarebbe iconico!" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere il buon Murray in futuro, magari in uno degli spin-off anticipati dai Duffer Brothers nei giorni scorsi? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quanto durerà il finale di Stranger Things.