Stranger Things, il cast si riunisce per giocare a D&D... Ma Will non c'è!

Quanta tenerezza abbiamo provato per il povero Will nel corso della terza stagione di Stranger Things? Ce lo ricordiamo tutti, speranzoso e vestito da mago, annunciare il sogno di "un mondo senza ragazze" implorando gli amici di sempre di metter su dopo tanto tempo una bella, rassicurante partita a Dungeons & Dragons.

Ebbene, dopo una terza stagione decisamente infruttuosa in tal senso il nostro Will sembra aver finalmente raggiunto il suo scopo: i nostri, dopo tanto tempo, si sono infatti riuniti per imbastire una nuova campagna del gioco di ruolo di famoso del mondo!

In attesa della quarta stagione, infatti, Netflix sta rilasciando alcuni contenuti a tema tra cui, appunto, il video di una partita a Dungeons & Dragons avvenuta tra alcune delle star della serie ambientata negli anni '80. A prender parte all'avventura sono stati David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Natalia Dyer... Mentre, tra gli esclusi, figura proprio il nome del nostro Noah Schnapp!

Che beffa per Will: sperare in un ritorno di D&D per una stagione intera e poi, al momento giusto, non essere neanche invitato! Non lo biasimeremmo se, al prossimo rifiuto, il nostro dovesse reagire decisamente male. Giochi di ruolo a parte, comunque, ecco tre teorie che potrebbero avverarsi in Stranger Things 4; recentemente, intanto, una fan si è comportata decisamente male con una star di Stranger Things.