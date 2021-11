Stranger Things, il cast si trasforma nella Suicide Squad nell'incredibile mashup

Un fan artist ha pensato bene di unire due franchise di grande appeal come la serie Netflix, Stranger Things, e il film di James Gunn targato DC, The Suicide Squad. Entrambi presentano cast nutriti e colori sgargianti; da questo presupposto è nata l'idea di creare un poster mashup che unisse lo show al lungometraggio.

Sándor Szalay, che si fa chiamare Sonnyfive su Twitter e Instagram ha preso una delle locandine di The Suicide Squad e ha sostituito i villain del film con i personaggi di Stranger Things. Ecco allora Undici al posto di Rick Flag, Mike in luogo di Peacemaker, Will al posto di Harley Quinn, Dustin e Lucas rispettivamente al posto di Ratcatcher 2 e Polka-Dot Man. Infine Hopper, che sostituisce Bloodsport.



The Suicide Squad è stato presentato in anteprima nelle sale lo scorso 5 agosto, battendo diversi record. Il film ha superato Wonder Woman 1984 e Justice League di Zack Snyder in termini di visualizzazioni durante i suoi primi tre fine settimana su HBO Max, diventando il film DCEU più visto sulla piattaforma.



Ha battuto anche il record di film con classificazione R maggiormente redditizio nel periodo della pandemia di COVID-19.

Stranger Things 4 con verità nascoste tornerà molto presto sulla piattaforma di Netflix. La serie ha debuttato nel 2016 e la quarta stagione è prevista nel 2022, dopo gli slittamenti causati dall'emergenza sanitaria.



