Stranger Things, chi è e cosa è successo alla madre di Undici?

Uno dei "misteri" che incuriosiscono maggiormente i fan di Stranger Things riguarda sicuramente la madre di Undici. Tutta la sua storia è legata, non solo al trauma ma anche all'amore verso sua figlia e il costante tentativi di metterla in salvo e proteggerla da tutti.

Terry Ives, classe 1951. Appassionatissima di teorie del complotto fin da giovane la donna si unisce Progetto MK Ultra portato avanti dal dottor Brenner all’interno del laboratorio di Hawkins. In quel periodo frequentava un giovane, Andrew con il quale condivideva gli stessi ideali che però morì dopo esser stato mandato in Vietnam. Incinta della piccola Undici, la donna fu sottoposta alle manipolazioni continue del dottor Brenner che cercava costantemente di punirla per delle sue scelte passate.

I poteri di Undiici provengono da sperimentazioni fatte dal Brenner su Terry che era stata sottoposta a droghe e esperimenti con privazione del sonno per vedere se fosse possibile creare dei soldati con poteri sovrannaturali. L'uomo, dopo la nascita della bambina si impossesserà di lei per continuare a sperimentare. Nel tentativo di salvare la figlia Terry fu fermata e successivamente sottoposta all'elettroshock nel tentativo di farle "dimenticare" Undici. Data alle cure della sorella, la donna mormora solo le parole “girasole, tre a destra, quattro a sinistra, arcobaleno, 450”.

