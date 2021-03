Stranger Things, chi sono gli altri esperimenti oltre Undici: tutto ciò che non sapete

Siamo in attesa di scoprire cosa succederà in Stranger Things 4. La popolare serie è pronta a tornare sui nostri schermi, e le riprese sembrano procedere al meglio, per questo motivo presto potremmo aspettarci novità riguardo a una possibile data d'uscita del quarto ciclo di episodi dello show Netflix. Oggi vogliamo parlare della lore della serie.

Abbiamo già visto insieme a cosa siano ispirati Undici e gli altri esperimenti di Stranger Things, ma oggi vogliamo proprio concentrarci su chi siano gli altri ragazzi che sono stati coinvolti nei piani terribili del dottor Brenner.

Chi sono gli altri esperimenti oltre a Undici?

Abbiamo conosciuto, durante la seconda stagione della serie, una delle "sorelle" del personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, ovvero Otto. Ma conosciamo le identità di altre persone che sono state sottoposte a tali esperimenti?

Tramite lo "Stranger Things Expanded Universe", così chiamato dai fan (che comprende tutta una serie di progetti canonici legati al franchise, come libri e fumetti), abbiamo conosciuto informazioni importanti circa il progetto MK Ultra (gli esperimenti condotti dal governo americano sulle cavie, dei quali è stata vittima anche Undici), e le identità di molti altri ragazzi che hanno subito il terribile trattamento.

Per esempio, abbiamo incontrato Ricky, anche conosciuto come Tre, il più vecchio tra gli esperimenti che ci sono stati mostrati sinora. Il suo potere è quello di entrare nella mente delle sue vittime e condizionarle. Un grande personaggio (che avrebbe talmente potenziale da dedicarle uno spin-off) è Sei, ovvero Francine, una ragazza in grado di predire il futuro, e che ha avuto un'intera serie di fumetti incentrata sulla sua storia.

Nove e nove punto cinque, Jamie e Marcy, sono due sorelle la cui storia è davvero molto tragica. Ancora vive al momento (quindi potrebbero anche apparire nello show), sono contraddistinte da una particolarità: mentre Jamie possiede un enorme potere - quello di generare fiamme - Marcy è l'unico soggetto degli esperimenti al laboratorio di Hawkins a non aver mostrato (ancora) dei poteri. Staremo a vedere, il loro ingresso nella serie potrebbe essere davvero interessante, considerando che nel 1985 le due ragazze avrebbero 16 anni.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a tutte le ultime novità che conosciamo di Stranger Things 4, la palla passa a voi: conoscevate tutti gli altri esperimenti dell'Hawkins Lab di Stranger Things? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!