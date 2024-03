Stranger Things, chi è il padre di Undici? La storia del personaggio di Millie Bobby Brown

La vita di Undici è un puzzle che le quattro stagioni di Stranger Things finora pubblicate da Netflix hanno un po' alla volta ricomposto davanti ai nostri occhi: in attesa della quinta e ultima stagione, dunque, un recap non farà di certo male, soprattutto considerando i tanti interrogativi rimasti ancora oggi inevasi.

Protagonista di un nuovo video dal set di Stranger Things 5, Millie Bobby Brown ha dato vita sin dalla prima stagione della serie a un personaggio dal passato misterioso ed evidentemente traumatico, a partire dal rapporto con i suoi genitori e con quello che per un bel po' di tempo abbiamo creduto essere effettivamente suo padre.

Se l'identità della madre di Undici (pardon, Jane!) ci è stata svelata un po' di episodi fa, quella di suo padre resta ancora oggi un'incognita: tutto ciò che sappiamo è che la nostra fu strappata a sua madre Terry Ives perché venisse addestrata e studiata nell'ambito del progetto MKULTRA creato proprio per sfruttare per scopi militari i bambini e le bambine con poteri paranormali.

Quello che Undici chiamava padre nei suoi ricordi è quindi il dottor Martin Brenner, responsabile del progetto, che nessun legame di parentela effettivo ha però con la ragazza: Brenner si faceva infatti chiamare papà da tutte le sue cavie. Come ben sappiamo, però, oggi Jane ha un padre adottivo dal quale non si separerebbe mai: il buon Hopper è riuscito ad essere sin dal primo momento per il personaggio di Millie Bobby Brown quella figura paterna da sempre assente nella sua vita.

