Stranger Things, chi sarà il principale villain della stagione 4? Ce lo svela Netflix!

Con un post sui social network, Netflix ha rivelato l'identità di quello che sembra essere il principale villain della stagione 4 di Stranger Things. Si tratta di una strana entità umanoide di nome Vecna per cui però il colosso dello streaming non ha fornito ulteriori dettagli.

Il nuovo trailer di Stranger Things 4 ci ha dato un piccolo assaggio di questo nuovo personaggio la cui voce alquanto spaventosa avverte i giovani di Hawkins che la loro sconfitta è ormai vicina. Si tratta di una figura a dir poco spettrale ma dai pochi dati a nostra disposizione non possiamo ancora dire cosa effettivamente questa creatura sarà in grado di fare.

Nella stagione 4 di Stranger Things sono ormai passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze di quanto accaduto, i giovani protagonisti si trovano per la prima volta divisi e il dover affrontate la complessa realtà del liceo di certo non rende per loro le cose più facili. In questo momento così complesso, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale sta per emergere, presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

La durata complessiva di Stranger Things 4 è ben più lunga rispetto alle stagioni precedenti. Sembra che la ciascun episodio avrà una durata di circa 60 minuti, di gran lunga superiore insomma rispetto ai 35 minuti della prima stagione. Quali sono le vostre aspettative per questo show? Ditecelo nei commenti.