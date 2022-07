Stranger Things, anche Chris Evans adora Eddie Munson: 'Sembra un tipo divertente'

Eddie Munson è uno dei personaggi più apprezzati di Stranger Things 4 e sebbene il suo arco narrativo sia stato piuttosto breve, il pubblico si è letteralmente innamorato di questo giovane ragazzo disposto a sacrificarsi pur di aiutare i ragazzini di Hawkins.

Tra i tanti ammiratori di questo personaggio interpretato da Joseph Quinn, rientra a pieno titolo anche Chris Evans il quale, in un'intervista rilasciata Buzz Feed con le altre star di The Gray Man, pur non avendo avuto ancora modo di vedere la stagione 4 di Stranger Things per i suoi molteplici impegni, si è lasciato conquistare da questo eroe fuori dagli schemi.

"Eddie sembra un tipo divertente", dice Evans mentre risponde al quiz. "È un tipo fantastico", ha risposto Regé-Jean Page. "Forse prenderò Eddie, sembra che si diverta", ha aggiunto Evans. "Eddie ha combattuto contro le orde dell'inferno con un assolo di chitarra dei Metallica", ha spiegato poi l'ex star di Bridgerton. "Oh, guardalo, allora non c'è niente da fare. Immagino che sceglierò Eddie", ha detto infine l'ormai vecchio Captain America.

Probabilmente Chris Evans non conosce ancora il destino riservato dai fratelli Duffer al povero Eddie, morto maciullato dai terribili pipistrelli infernali controllati da Vecna nel Sottosopra. Prima di dire addio alla vita però, Munson è stato il protagonista di una delle scene più epiche di Stranger Things 4 che ha contribuito a riportare in testa alle classifiche Muster of Puppets dei Metallica.