Stranger Things, sapete che il Sottosopra è stato creato con galleggianti da piscina?

Qualche settimana fa è stato pubblicato il primo volume della stagione 4 di Stranger Things, in attesa della seconda e ultima parte che concluderà questo penultimo ciclo di episodi dello show Netflix dei fratelli Duffer. I fan non vedono l'ora di conoscere il finale ma nel frattempo possono scoprire qualcosa in più sul Sottosopra.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Stranger Things 4. Oltre al Sottosopra potete scoprire come si diventa Vecna in un video del backstage.



Negli atti finali del primo volume abbiamo visto Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke) e Eddie (Joseph Quinn) intrappolati nel Sottosopra.

Il loro viaggio inaspettato ha permesso ai fan di vedere da vicino l'inquietante parallelo di Hawkins, Indiana.



In onore del Sottosopra, l'account social ufficiale degli sceneggiatori di Stranger Things ha condiviso alcune informazioni sulla creazione della location, corredate da una foto.

"Per creare il Sottosopra il nostro dipartimento artistico ha utilizzato: 63.432 libbre di resine uretaniche, 272.500 di corda, 18.300 galleggianti da piscina, 78.000 mq di pluriball" si legge nella didascalia del post, insieme alla foto che mostra parte del materiale.



Sul nostro sito potete leggere la recensione di Stranger Things 4, penultima stagione della serie Netflix.