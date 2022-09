Stranger Things: come andrà a finire il triangolo amoroso tra Nancy, Steve e Robin?

Come ben sapete, il personaggio di Maya Hawke ha fatto il suo debutto in Stranger Things nei panni di Robin Bucley nella terza stagione. Durante l'ultima stagione, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4, Hawke è stata protagonista di un triangolo amoroso insieme a Nancy e Steve.

Nella sua ultima intervista alla macchina della verità di Vanity Fair, l'attrice ha dovuto rispondere ad una precisa domanda. Nancy finirà insieme a Steve (Joe Keery) o insieme a Jonathan Byers (Charlie Heaton)?

Hawke sembra avere le idee chiare e ha risposto con un diretto "no" riferendosi ad entrambi i personaggi. Durante la quarta stagione, la distanza è sicuramente stata uno dei fattori che hanno influenzato la relazione di Nancy e Jonathan, cosa che ha fatto allontanare i due.

I co-creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno così discusso della direzione in cui potrebbe andare il triangolo amoroso, con Ross Duffer che ha rivelato: "Amiamo così tanto tutti i personaggi che è difficile scegliere".

Natalia Dyer, che che interpreta Nancy Wheeler in Stranger Things, ha raccontato: "È davvero difficile pensare, 'Con chi finirà?'". "Ed è come, 'Beh, nel mondo dei nostri personaggi, il mondo potrebbe finire, e loro hanno appena avuto questa spaccatura gigante, e sono appena sfuggiti di nuovo alla morte. Non lo so! Non lo so .

