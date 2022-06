Stranger Things, come funziona il tempo nel Sottosopra? La spiegazione del produttore

In attesa dell'esordio degli ultimi 2 episodi di Stranger Things 4, in un nuovo video dal dietro le quinte il production designer di Stranger Things 4 Chris Trujillo conferma l'esistenza di una differenza tra lo scorrere del tempo nel Sottosopra e nella cittadina di Hawkins.

Come promesso dal cast e dai creatori nelle settimane precedenti il debutto, la quarta stagione di Stranger Things è veramente il capitolo più spaventoso dello show Netflix: dopo la sconfitta del Mind Flayer, il Sottosopra ha svelato un nuovo terrificante villain, Vecna.

Mentre il trailer del Volume 2 di Stranger Things 4 mostra tutta la sete di vendetta della creatura che tornerà negli ultimi due episodi di questa penultima stagione, un nuovo video diffuso sul canale Youtube ufficiale della serie spiega finalmente ai fan come funziona il tempo nell'oscura dimensione abitata da Vecna, mostro che si nutre dei traumi e delle paure delle sue vittime.

Ed è proprio poco prima della rivelazione più importante delle recenti puntate che Nancy (Natalia Dyer) realizza che la versione della sua camera che trova nel Sottosopra sembra essere rimasta indietro nel tempo di qualche anno, più precisamente nel 1983 invece che nel 1986, anno in cui è ambientata Stranger Things 4. Questo particolare supporterebbe alcune delle teorie sullo scorrere del tempo nel Sottosopra, che sembra esistere come dimensione a sé stante rispetto a quella della cittadina di Hawkins.

Nel video che potete vedere in testa all'articolo, arriva la conferma direttamente dal production designer Chris Trujillo, che spiega proprio che "la camera di Nancy è esattamente come l'abbiamo vista nella prima stagione per la prima volta", ambientata per l'appunto nel 1983, suggerendo che il tempo nel Sottosopra sembra essersi fermato al giorno in cui Will è sparito.

Sulle origini della dimensione del Sottosopra c'è ancora un alone di mistero e la sua esistenza sembra essere strettamente connessa a quella di Vecna, che potrebbe non essere sconfitto in Stranger Things 4 per poi tornare nell'attesissima stagione conclusiva della serie hit Netflix.