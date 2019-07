Stranger Things: su cosa si concentrerà la trama della quarta stagione?

La terza stagione della serie con protagonista Undici e Mike è stata un enorme successo per Netflix, come potete leggere nella nostra notizia sul numero spettatori di Stranger Things. Per questo siamo sicuri che presto riceveremo la conferma ufficiale del suo rinnovo per una quarta serie. Nel frattempo ecco quali sono i misteri rimasti in sospeso.

Non parliamo solo del destino di Jim Hopper, i cui fan sono impegnati in una vera e propria indagine per scoprire il fato del poliziotto di Stranger Things. Tra gli sviluppi più preoccupanti troviamo la presenza di un Demogorgone all'interno di una prigione russa. Nonostante sia molto più debole dal mostro che ha terrorizzato Hawkins durante la prima stagione della serie TV, i sovietici sembra che stiano cercando di fargli recuperare le forze, dandogli in pasto degli ignari prigionieri.

Come sono riusciti a catturare il mostro dell'Upside Down? Come abbiamo scoperto nella scena post crediti, la prigione si trova in Russia, questo ci fa pensare che esiste un portale aperto anche nel territorio di Mosca, con nuove e interessanti possibilità per la trama della quarta stagione di Stranger Things.

Ricordiamo che la serie è ambientata durante la Guerra Fredda, nelle prime puntate abbiamo visto come anche il governo statunitense fosse alla ricerca di un modo per controllare i poteri di Undici e di scoprire qualcosa in più sul mondo da cui proviene il Mindflayer. I protagonisti dello show quindi si ritroverebbero in mezzo ad una vera e propria corsa agli armamenti, ma l'obiettivo stavolta sarebbe quello di scoprire come sfruttare i demoni dell'Upside Down per sconfiggere la parte avversaria.

In attesa di qualche teaser ufficiale, non ci resta che analizzare nel dettaglio la trama della serie per cercare di cogliere qualche anticipazione sul futuro dei personaggi creati dai fratelli Duffer.