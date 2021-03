Stranger Things, ecco cosa convinse Millie Bobby Brown a rasarsi a zero i capelli

Siamo tutti in attesa di vedere cosa succederà in Stranger Things 4, una delle serie che stanno generando più hype in questo periodo, anche considerando come si è concluso il precedente ciclo di episodi. Una ragione del successo dello show Netflix è il suo grande cast, composto da attori brillanti e perfettamente centrati nelle loro parti.

Abbiamo visto insieme chi siano gli altri esperimenti oltre a Undici presenti nell'universo espanso di Stranger Things, ma oggi vogliamo proprio trattare di Undi, o meglio della sua attrice, ovvero Millie Bobby Brown, per parlarvi di una grande scelta compiuta dalla ragazza per interpretare la parte della protagonista dello show ideato dai fratelli Ross e Matt Duffer.

Un "taglio" radicale

Ci ricordiamo tutti come, nel corso della prima stagione, la piccola Undi avesse i capelli completamente rasati. Non tutti lo sanno, ma non si trattava di trucco di scena: la Brown decise spontaneamente di farsi tagliare i capelli a zero. Una scelta che le pesò molto dal punto di vista emotivo, come dichiarato in un post Instagram (che trovate in calce alla notizia), ma che l'ha resa - a suo dire - in grado di lanciare un messaggio importante. Questa la didascalia del post:

"Il giorno che mi sono rasata i capelli è stato il momento di emancipazione più grande della mia vita intera. L'ultima ciocca di capelli che è stata tagliata, è stato l'attimo in cui la mia intera faccia era scoperta, e non potevo più nascondermi dietro ai miei capelli come facevo di solito. L'unica immagine che avevo nella mia mente era di quanto potessi assomigliare a Charlize Theron in Mad Max. Guardavo a me stessa, e non riuscivo a vedere la vecchia me, l'ho realizzato solo ora; ho un lavoro da fare, che è quello di ispirare le altre ragazze a comprendere come l'immagine o la parte esteriore non è ciò che penso sia importante. Quello che io trovo importante è mostrarmi premurosa, amare e ispirare le altre ragazze. Pensavo di condividere i miei pensieri in questo momento che ha cambiato la mia vita. 🖤"

Per la Brown, dunque, la vera ragione che l'ha spinta a rasarsi i capelli è stata quella di riuscire a ispirare una generazione di giovani ragazze a non dare troppa importanza all'aspetto esteriore.

