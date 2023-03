Stranger Things, a cosa si sono ispirati i Duffer per il Sottosopra?

Non c'è Stranger Things senza Sottosopra: la dimensione parallela che funge da vero e proprio negativo della realtà in cui viviamo è lo scenario di gran parte delle vicende sulle quali si basa la trama dello show Netflix, e il suo design è diventato istantaneamente iconico. Ma a cosa si sono ispirati i Duffer Brothers?

Prima di affidare alla Aaron Sims Creative la realizzazione dell'Upside Down, infatti, i due fratelli ideatori dell'intero mondo di Stranger Things hanno partorito nella loro mente una prima bozza di questo inquietante mondo parallelo: le principali fonti d'ispirazione, in tal senso, sarebbero state la saga di Alien (immaginiamo principalmente per le creature che popolano il Sottosopra) e videogiochi come Silent Hill, la cui atmosfera ricorda in effetti molto da vicino quella che si respira durante certi frangenti delle avventure di Mike, Undici e soci.

Il resto, come dicevamo, l'ha fatto il lavoro dei ragazzi di Aaron Sims Creative: pare che i nostri abbiano trovato una valida fonte d'ispirazione nei dipinti del pittore polacco Zdzislaw Beksinski, le cui opere vengono definite come "un mondo estraneo e infernale, circondato da un sottile strato di qualcosa che non riusciamo a identificare". Fonti d'ispirazione decisamente valide visto il risultato, non trovate? Presto, comunque, sarà il momento di dire addio al Sottosopra: secondo Millie Bobby Brown per Stranger Things è ormai ora di chiudere i battenti.