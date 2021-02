Stranger Things, cosa sappiamo sul finale: quando arriverà e quante stagioni faranno

Stranger Things è una delle serie originali Netflix di maggior successo, lo spettacolo di fantascienza/horror ambientato negli anni '80 ha conquistato il pubblico anche grazie alle sue giovani stelle che hanno intrapreso una brillante carriera tra una stagione e l’altra.

I fan di Stranger Things possono gioire sapendo che lo show non finirà con la quarta stagione le cui riprese sono attualmente in corso.



In un'intervista con The Hollywood Reporter nell’agosto 2020, i creatori dello show Matt e Ross Duffer hanno annunciato che la serie non si sarebbe conclusa con la quarta stagione. Ross ha dichiarato: “La quarta stagione non sarà l’ultima. Sappiamo qual è la fine e sappiamo quando arriverà."

La pandemia ha dato loro tempo per riflettere sulla direzione in cui vogliono portare lo spettacolo e quanto tempo gli occorrerà per farlo. In un’intervista a Deadline i Duffer Bros. hanno ammesso che inizialmente non sapevano se lo spettacolo sarebbe andato oltre la prima stagione, ma avevano già delineato la mitologia più ampia quando avevano pianificato la serie.

Netflix ovviamente vuole continuare la serie finché è redditizia in termini di numeri e abbonati, dopo le dichiarazioni dei creatori possiamo dire che probabilmente ci sarà una quinta stagione dello show anche se il servizio di streaming deve ancora confermarla.

Se ci sarà una sesta stagione è tutto da vedere, la serie potrebbe finire presto, ma almeno i creatori hanno avuto il tempo di pianificare una conclusione soddisfacente.



Gaten Matarazzo ha parlato delle riprese di Stranger Things 4 in tempi di pandemia, mentre David Harbour ha ammesso che la quarta stagione di Stranger Things è la sua preferita. In attesa di una data d'uscita ufficiale, fateci sapere quante stagioni secondo voi servirebbero per concludere la storia di Stranger Things.