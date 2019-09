Stranger Things: cosa significa lo strano abbraccio di David Harbour su instagram?

David Harbour continua a pubblicare foto particolari all'interno del proprio profilo instagram, stuzzicando la curiosità dei fan dopo lo sconvolgente finale della terza stagione di Stranger Things. Ma questo nuovo scatto potrebbe non essere direttamente collegato con la celebre serie Netflix.

Le particolari immagini di Harbour ormai non sono più una novità. L'interprete dello sceriffo Jim Hopper sembra si stia prodigando in una bizzarra attività social per mantenere viva la speranza dei fan rimasti spiazzati dopo l'episodio conclusivo della terza stagione che lo ha visto sacrificarsi per chiudere il varco del Sottosopra e permettere a Joyce (Winona Ryder) e a tutti gli altri di salvarsi; situazione resa ancora più drammatica dalla toccante lettera di Hopper indirizzata a Undici (Millie Bobby Brown).

Ma il finale di stagione ha lasciato comunque aperta qualche possibilità sul ritorno di Hopper in una futura quarta stagione. La scena post credit, infatti, ha mostrato alcuni militari russi impegnati in degli esperimenti, e uno di loro ha fatto riferimento a un prigioniero pronunciando la parola 'Americano'. Si stava riferendo a Hopper?

Dopo l'immagine della pianta fotografata al contrario, ecco arrivare l'ultima immagine resa pubblica da Harbour sul noto social network che lo ritrae abbracciato a un manichino senza testa. Uno scatto che ha scatenato l'immediata curiosità dei fan, sopratutto per una didascalia in cui si fa riferimento alla Russia 'Addio lunga, sciatta e morbida barba di Walt Whitman. Addio camera d'Hotel beige. Buonanotte strano e dolce manichino non ho mai saputo cosa farci lì nell'angolo della stanza. Addio Alexi, grande e ardente speranza della Russia, complicata anima tormentata, tu guardiano del rosso'.

Ma il mistero dietro le foto e le parole di Harbour è presto spiegato e non ha nessun collegamento con Stranger Things. Non si tratta di un rifermento alla Russia della serie dei fratelli Duffer, ma un riferimento alla conclusione delle riprese del film Black Widow, lungometraggio dei Marvel Studios dedicato all'omonimo personaggio interpretato da Scarlett Johansson, in cui Harbour interpreterà il personaggio di Alexei Shostakov, meglio conosciuto come il Guardiano Rosso.

Per adesso, quindi, niente indizi sul futuro di Stranger Things. Ma non è detto che l'attore tornerà a stimolare l'attenzione dei fan con altri scatti particolari.