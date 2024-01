Stranger Things, cosa è successo a Noah Schnapp? Le critiche all'attore

Mentre ci si chiede se nella stagione 5 di Stranger Things Will ne sarà il protagonista vero, l'attore che lo interpreta non tarda ad essere il "protagonista" di numerosissime critiche. Queste sarebbero legate ad alcune prese di posizione politiche da parte dell'attore e a recenti avvenimenti privati.

La polemica sull'attore si è riaccesa ultimamente, quando su Instagram Noah Shnapp ha pubblicato un post in cui si legge: "Come ebreo americano, ho paura. Ho paura per i miei fratelli e sorelle in Israele, che sono stati attaccati in modo insensato da Hamas. Mi si spezza il cuore a vedere i brutali omicidi di bambini innocenti, donne e soldati che combattono per difendersi. Io, come altri, voglio la pace sia per i palestinesi che per gli israeliani. Smettiamo di fare retorica e di scegliere da che parte stare. Dobbiamo invece riconoscere che siamo tutti dalla parte della lotta al terrorismo. Scegliete l’umanità invece della violenza[...]". Troverete in basso il post in questione, con la dichiarazione completa dell'attore.

Ma a far scatenare i fan c'è stato ben altro: a novembre dello scorso anno si è letteralmente aperta una bufera sull'attore. La causa? Una storia Instagram lo avrebbe visto insieme ad alcune persone che tengono in mano degli sticker/slogan con su scritto "Il sionismo è sexy" e altre frasi sulla medesima linea.



