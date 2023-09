Stranger Things, cosa vuol dire il nuovo post sui social?

Non si può certo dire che la quinta stagione di Stranger Things non si faccia desiderare: la battuta d'arresto data dagli scioperi di Hollywood, che sono tutt'ora in corso, allunga i tempi (già lunghissimi) di attesa per la final season. Sui social ufficiali della serie TV, però, è appena stato pubblicato un criptico post!

Una piccola anticipazione, forse, è stata rivelata direttamente dal profilo Twitter di Stranger Things: una clip (che trovate in calce all'articolo) mostra infatti l'iconico o, meglio quello che ne resta, bancone del Scoops Ahoy, il negozio di gelati sito nello Starcourt Mall di Hawkins, sotterrato da una pioggia di cemento. Che lo Starcourt Mall sia, di nuovo, lo scenario di un incredibile scontro? La didascalia che recita "scusate il disordine" lascia spazio a molteplici interpretazioni ma dalla clip non sembrerebbe il momento più adatto per gustare un gelato!

La quinta e ultima stagione del popolare show dei Duffer Brothers riprenderà dal finale della quarta stagione dove Hawkins vedrà gli effetti della fusione con il SottoSopra: pare, infatti, che l'ultima stagione di Stranger Things avrà la portata di un blockbuster cinematografico. L'attesa, come già anticipato, sarà lunghissima: gli ultimi aggiornamenti su Stranger Things 5 non fanno ben sperare ma la misteriosa clip pubblicata sui social consola un po' i fan, pronti a tornare nel SottoSopra.