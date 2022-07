Stranger Things, senza il COVID la stagione 4 avrebbe avuto più episodi?

Stranger Things 4 si è rivelata un successo senza precedenti per Netflix e non solo (ne sa qualcosa Kate Bush). In realtà la stagione 4 dello show dei fratelli Duffer forse avrebbe potuto avere più episodi, se non ci fosse stata la pandemia di COVID-19 che ha pesantemente influenzato la produzione. Una teoria o una certezza?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla quarta stagione. Leggete la nostra recensione di Stranger Things 4.



Deadline ha ricordato che Ted Sarandos aveva parlato di più episodi, e di come la pandemia abbia influenzato la lavorazione dello show. Quest'anno sono stati spesi 17 miliardi di dollari per produrre contenuti sulla piattaforma. E sebbene si tratti di una grossa somma, i costi legati al COVID si sono portati via dal 5 al 10% del budget destinato ai contenuti.



"Se lo rifacessimo da capo probabilmente otterremmo un paio di episodi extra" ha chiosato Sarandos, che ha specificato come il COVID e la giovane età della maggior parte del cast abbia influenzato la lavorazione:"Stranger Things probabilmente è stato influenzato, come qualsiasi altro show, dal COVID a causa del giovane cast, delle dimensioni e della portata della produzione, oltre alle molteplici location in cui abbiamo girato. È stato un onere decisamente costoso per lo show assicurarsi di essere in regola con tutti i protocolli. Uno dei catalizzatori della divisione della stagione è stato il tempo impiegato per realizzare la serie. La produzione è stata bloccata a lungo a causa della chiusura anticipata e dall'estrema attenzione con il cast all'inizio della pandemia" ha concluso.



Nonostante il record di Stranger Things gli abbonati Netflix sono in calo e il colosso dello streaming sta cercando di porre rimedio a quest'emorragia di clienti.