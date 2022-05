Stranger Things, David Harbour conosce la fine dello show:'Il segreto con me nella tomba'

Stranger Things è finalmente tornata con la prima parte della stagione 4, in attesa di vedere la conclusione nel mese di luglio. I fan stanno già pensando alla fine definitiva, che chiuderà i battenti dopo la quinta stagione. David Harbour ha rivelato di essere a conoscenza del finale ma... Non ha alcuna intenzione di svelarlo!

In una recente intervista rilasciata a Variety, Harbour ha parlato del suo personaggio, lo sceriffo Jim Hopper:"So cosa succede a Hopper, è abbastanza commovente e molto bello" svelando che in una fase iniziale delle riprese della prima stagione si è rivolto ai fratelli Duffer informandoli di aver bisogno di conoscere la conclusione dello show. Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di Stranger Things 4.



"Pensavo di doverlo sapere perché stavamo girando all'inizio e avevo bisogno di sapere in che modo finisce e per quale motivo finisce in quel modo" ha dichiarato "Sono un tale rompiscatole, ho continuato a chiedere 'Cosa succede a Hopper? Riuscirà a sopravvivere o morirà?'. Credo che ci sia una sorta di morale o comunque uno storytelling responsabile in quello che stanno facendo i Duffer".



Harbour ha proseguito:"Ad esempio, c'è una ragione per cui Bob muore alla fine della seconda stagione: lui è troppo innocente. Non puoi andare da un mostro e dire 'Allontanati da me, vai via'. Non puoi essere quel tipo di persona in questo mondo o farai una brutta fine. Per cui credo che ci sia una certa responsabilità nel destino di Hopper che non vedo l'ora di mostrare e di cui dovevo essere consapevole per poterla esprimere al meglio. Mi porterò il segreto nella tomba, è davvero roba grossa!".



Tornerà anche un famoso personaggio in Stranger Things 4? Non perdetevi le nuove puntate su Netflix.