Stranger Things, David Harbour: 'Il ritorno di Hopper sarà come quello di Gandalf!'

David Harbour, star di Stranger Things, in una recente intervista promozionale ha paragonato il ritorno di Hopper nella quarta stagione a quello di Gandalf nella leggendaria trilogia de Il Signore degli Anelli.

Il teaser trailer di Stranger Things 4 ha confermato che lo sceriffo tornerà nei prossimi episodi, anche se non è dato sapere come. Tra teorie e speculazioni, l'attore è rimasto criptico e non si è profuso in dettagli in una recente intervista con Total Film, azzardando però un paragone importante con ciò che accade a Gandalf in una scena de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri.

Come saprete il Gandalf che torna nel secondo film della saga di Peter Jackson non è esattamente lo stesso morto durante gli eventi de La compagnia dell'anello, e infatti Harbour sottolinea che la decisione è stata in parte guidata dalla necessità di forzare un cambiamento nel personaggio di Hopper, che secondo l'attore "non poteva andare avanti" nei panni della persona che era prima:

"Ho avuto delle riunioni con i Duffer Brothers fin dalla primissima stagione. Siamo sempre stati interessati a quell'idea della resurrezione di Gandalf - Gandalf il Grigio che combatte il Balrog e poi diventa Gandalf il Bianco. È l'idea della resurrezione del personaggio. E mitologicamente, Hopper, in un certo senso, deve cambiare. Voglio dire, non potevo continuare ad interpretare sempre lo stesso personaggio. Deve risorgere in qualche modo. Quindi questa storia ci ha dato l'opportunità di farlo. Vedremo un Hopper molto diverso d'ora in poi. Lo stesso uomo, ma diverso. È una cosa molto interessante per un attore."

Vi ricordiamo che David Harbour sarà in Black Widow dei Marvel Studios, al fianco di Scarlett Johansson, Florence Pugh e Rachel Weisz. L'attore è recentemente convolato a nozze.