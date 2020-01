Stranger Things: David Harbour nell'ironica foto con Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard

Stranger Things tornerà con la quarta stagione e i fan della serie Netflix non vedono l'ora di tornare a scoprire le avventure del gruppo di giovani amici di Hawkins. Le riprese inizieranno proprio nei primi mesi dell'anno e quindi pare che la quarta stagione possa essere pronta per la fine del 2020 o l'inizio del 2021.

Nonostante manchi diverso tempo e ancora online non è comparso nessun tipo di materiale inerente ai nuovi episodi, i protagonisti dello show Netflix intrattengono i fan sui social, con foto e video. L'ultimo in ordine di tempo è di David Harbour, che su Instagram ha pubblicato un'immagine divertente che lo vede in compagnia di Millie Bobby Brown (Undici/Jane Ives) e Finn Wolfhard (Mike Wheeler).



Nella didascalia dell'immagine Harbour commenta scherzoso:"Cattivo. Solo cattivo" per indicare la buffa immagine che lo ritrae mentre copre il viso di Wolfhard.

Lo stesso interprete di Mike ha risposto:"Papà!!! Basta...è così imbarazzante". E poi l'account ufficiale Netflix, che commenta:"Wow, che incredibile foto di Millie e David e nessun altro" alimentando lo scherzo.

La grande domanda sulla quarta stagione che i fan si pongono è: Jim Hopper tornerà davvero? Oppure il finale della terza stagione ha definitivamente chiuso la sua storia in Stranger Things?

Pochi giorni fa Millie Bobby Brown ha confermato l'imminente inizio delle riprese di Stranger Things 4, ma sono gli stessi attori a non sapere come si evolverà la trama; Gaten Matarazzo ha dichiarato di non sapere nulla su Stranger Things 4 soltanto poche settimane fa. L'attesa non riguarda soltanto i fan.