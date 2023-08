Stranger Things, David Harbour vuole andare oltre:'Basta chiamarmi Hopp per strada'

Nonostante apprezzi molto il suo personaggio in Stranger Things, lo sceriffo Jim Hopper, David Harbour vorrebbe andare oltre ed essere riconosciuto anche per altri personaggi. Veterano dello schermo, apparso in tantissimi film e serie tv dagli anni '90 in poi, Harbour ha conosciuto il successo mondiale grazie a Hopper.

Intervistato da Insider, David Harbour ha spiegato di comprendere l'amore dei fan di Stranger Things ma vorrebbe arrivare al punto in cui le persone lo riconoscono per il suo nome e non per Hopper. Scoprite su Everyeye tutto ciò che sappiamo su Stranger Things 5.



"Il primo anno di Stranger Things ricordo di aver avuto una discussione con un'addetta stampa, e lei disse 'Forse non vuoi essere così tanto associato allo show'. E io dissi 'Perché? Adoro questo show, adoro il personaggio'. Ma non voglio essere solo quel personaggio. Non voglio essere solo quel tipo" ha spiegato Harbour.

L'attore ha proposto l'esempio di George Clooney, che è riuscito a svicolarsi dal successo di E.R. - Medici in prima linea, potendo essere ricordato anche per qualcos'altro:"Sto cercando di farmi strada ed è complicato, perché vuoi buttare me**a sulle persone che ti amano per questa cosa che hai fatto e che ami anche tu. Ma allo stesso tempo e in un certo senso, voglio lasciare il nido. C'è di più in me. Ho cose diverse in me, e voglio che ve ne accorgiate. Non voglio che la gente gridi 'Hopper' per strada ogni cinque minuti per il resto della mia vita".



Probabilmente sarà più semplice quando Stranger Things sarà conclusa. Nel 2024 verrà distribuita su Netflix la quinta e ultima stagione. Tra i prossimi progetti dell'attore spicca un film diretto da Neill Blomkamp: non perdetevi il trailer di Gran Turismo.