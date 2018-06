Stranger Things: David Harbour non pensava che la serie avrebbe avuto successo!

Stranger Things arriverà su Netflix l'anno prossimo, a inizio 2019 con l'attesissima terza stagione. Ma uno dei suoi protagonisti principali, David Harbour - il fantastico sceriffo Jim Hopper - non era affatto sicuro del successo del prodotto, quando ha iniziato a lavorarci. Ecco cosa ha dichiarato in un'intervista sull'inizio delle riprese!

"Quando stavamo girando, erano circa quattro episodi, ho pensato: "ok, non lo guarderà nessuno!" L'ho pensato sì, ed ho anche pensato "No, non vado bene, e questo non va bene". E non è stato d'aiuto perché stavamo tutti lavorando duramente, ma eravamo in una specie di bolla, pensavo che fosse come, sai, semplicemente l'ultima cosa di una lunga serie di fallimenti ... Ero diventato molto cinico, ma devo essere sincero, era una di quelle opportunità su cui le mie aspettative erano proprio basse ... E quindi, prima che uscisse, ero spaventato.

E poi, mentre stavo lavorando con un ragazzo che faceva parte di un programma televisivo di grande successo gli ho chiesto se fosse normale che, a tre settimane dall'uscita, il mio show non avesse ancora dei cartelloni pubblicitari. Non c'era nulla da nessuna parte, nessuna pubblicità sugli autobus, niente. E poi, a una settimana dall'uscita, ancora niente pubblicità. Quindi ho parlato con [l'attore] e gli ho chiesto di nuovo: "Non ci sono pubblicità. Secondo te è un brutto segno? E lui ha detto qualcosa del tipo: "Lo stanno affossando, sicuramente." E io ero terrorizzato e mi sono detto "Ma che cavolo, era la mia possibilità e me lo stanno affossando." E poi è uscito, ed è stato assurdo, sapete com'è andata. Ora sostengono di averlo fatto apposta, in modo tale che le persone che lo hanno visto per prime possano vantarsi con gli amici a cui l'hanno consigliato e, se ci pensate, è geniale!"

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix a inizio 2019.