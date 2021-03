Stranger Things, David Harbour omaggia la catena Fry's Electronics: 'Seppellitemi qui'

Alla fine della terza stagione di Stranger Things il destino dell'agente Hopper sembrava ormai segnato, fino all'uscita di un nuovo teaser con delle immagini che hanno scatenato una serie di teorie sulla sorte del personaggio. In attesa di scoprire gli sviluppi della storia, i fan di David Harbour seguono sui social ciò che accade nella sua vita.

In un recente post pubblicato su Instagram, visibile anche in calce alla notizia, l'attore ha reso omaggio alla catena Fry's Electronics, specializzata in componenti e accessori per computer, ma anche in videogame e giochi di società, che negli Stati Uniti ha chiuso i battenti alla fine di febbraio.

Quello di David Harbour è un saluto nostalgico: tra gli scaffali del megastore, lo vediamo in posa con tra le mani la scatola di un gioco da tavola ispirato a Stranger Things, sulla cui facciata c'è proprio il volto del suo personaggio, l'agente Hopper.

"Quando morirò, spargete le ceneri nella sezione giochi da tavola di Fry's Electronic ad Alpharetta, Georgia" scrive Harbour nella didascalia. "Se il paradiso esiste, somiglierà al corridoio 18, quello dei mouse a due tasti e del tastierino numerico esterno USB. [...] Dio ti benedica, Fry's. "

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso proprio in Georgia, ad Atlanta. Per altri approfondimenti, ecco tutte le novità più recenti sulla serie dei Duffer Brothers.