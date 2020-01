Stranger Things: David Harbour pubblica una tenera foto con Winona Ryder dai SAG Awards

I fan dei 'Jopper' sono andati in visibilio quando David Harbour ha pubblicato su Instagram un'immagine che lo ritrae insieme a Winona Ryder durante la serata dei SAG Awards. Stranger Things ha ricevuto diverse candidature anche quest'anno, senza tuttavia vincere nelle rispettive categorie. Ma questo non ha certo fermato l'entusiasmo di Harbour.

Nella didascalia dell'immagine, Harbour scrive:"Adoro questi perdenti. Ty si affloscia. Quelle clip di De Niro. Quel discorso di Brad Pitt. Questa sala. Questi idoli. (Sarò abbastanza gentile nella sconfitta?)". Ovviamente l'immagine che ritrae Jim Hopper e Joyce Byers ha scatenato i fan che da tempo speravano in una concretizzazione di 'Jopper' sul piccolo schermo ma che alla luce del finale della terza stagione potrebbero dover mettere da parte per sempre l'idea di vedere i due personaggi felici e insieme.



E la grande domanda, il quesito più importante dell'inizio della quarta stagione sarà: Jim Hopper è davvero morto oppure è riuscito a salvarsi? Da quanto visto nelle sequenze finali pare Hop sia davvero morto nella missione finale nel bunker russo ma in base alla scena conclusiva dell'ultimo episodio c'è ancora qualcuno che nutre delle speranze.

David Harbour disse:"Ricordo di aver letto quell'episodio e alla fine non mi avevano raccontato tutto di questa struttura russa [...] In realtà non ne avevamo parlato e appena l'ho letto nella sceneggiatura ho pensato che fosse fantastico".

Quale sarà davvero il destino dello sceriffo Jim Hopper? Millie Bobby Brown ha confermato l'imminente inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things. Brown ha pubblicato anche una vecchia immagine, che la ritrae insieme ad altre due co-star della serie Netflix.