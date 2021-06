Stranger Things, David Harbour racconta l'esperienza di patrigno: 'Ti spalanca il cuore'

Nelle nuove foto dal set della quarta stagione di Stranger Things abbiamo visto un momento importante per Undici. Per il personaggio di Millie Bobby Bwrown, l'agente Hopper interpretato da David Harbour è un po' come un padre, mentre l'attore, nella vita reale, non ha figli. Qualcosa però è cambiato dopo il matrimonio con Lily Allen.

La cantautrice, con cui è sposato dallo scorso settembre, ha infatti due figlie, Ethel e Marnie, e David Harbour ha scoperto di amare il ruolo di patrigno. Passa molto tempo a giocare con loro, anche se rischia spesso di farsi male.

"Mi strisciano addosso" ha raccontato a The Ellen DeGeneres Show. "Fanno il loro lavoro per cercare di ferirmi il più possibile. Ho la schiena distrutta" ha scherzato.

David Harbour, che in Stranger Things 4 sarà un Jim Hopper dal look diverso, ha poi parlato del suo rapporto conflittuale con l'idea della paternità. "Non ho mai sperimentato questo genere di cose: sono sempre stato un solitario, sono stato scapolo per molto tempo, ero un artista, volevo viaggiare per il mondo e fare il mio lavoro. E non ho mai voluto avere figli. Ma ora ho capito perché tutti hanno figli. Perché è un po' il senso della vita, passare il testimone a questi altri individui."

Parlando delle due figlie di Lily Allen, infine, l'attore ha aggiunto: "Le ami più di quanto tu possa amare te stesso, e non avrei mai pensato che fosse possibile, perché io mi amo molto, ma è una cosa così bella... Il mio cuore è spalancato, e ho un nuovo amore che non ho mai avuto."