Stranger Things, David Harbour sulla stagione 4: 'Sarà la migliore di sempre!'

Nel corso del suo tour promozionale per Black Widow, David Harbour ha avuto modo di parlare anche della stagione 4 di Stranger Things, rivelando nuovi dettagli sulla "rinascita" del suo personaggio Jim Hopper, il capo della polizia di Hawkins diventato prigioniero dei gulag russi.

Dopo la sua apparente morte nel finale della stagione 3 dove ricordiamo, Hopper scompare in un'esplosione quando Joyce chiude un cancello per il Sottosopra durante la battaglia di Starcourt, un teaser della stagione 4 di Stranger Things ha rivelato che è in realtà vivo ma imprigionato in un campo in Kamchatka, in Russia, dove i detenuti più sfortunati diventano il pasto del Demogorgone.

Parlando della nuova stagione, Harbour ha detto: "Sarà la più grande di sempre. Non siamo più ad Hawkins, quindi anche come ambientazioni, siamo più grandi. Stiamo introducendo nuove cose, ma ci stiamo anche indirizzando in una certa direzione per far sì che a un certo punto abbia un finale chiaro, pulito, specifico e definito, però di questo non posso assolutamente parlarne".



In quella che Harbour definisce la sua "stagione preferita", Hopper avrà un look diverso e sarà "nella sua forma più pura, è nella sua forma più vulnerabile, in un certo senso".

L'attore ha poi aggiunto: "È, come abbiamo visto, in questa prigione russa, quindi in un certo senso possiamo scoprire cose nuove su di lui. Avrà una rinascita come Gandalf, e sono davvero interessato a questa sua rinascita", ha detto Harbour, riferendosi al mago del Signore degli Anelli. "Esploreremo molti argomenti della sua vita che sono stati semplicemente accennati e di cui potremo vedere molto di più nei nuovi episodi. Ci sono alcune sorprese inimmaginabili".

Voi cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Ditecelo nei commenti!