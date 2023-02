Stranger Things, David Harbour supporta il coming-out di Noah Schnapp

In attesa di scoprire la data d'uscita di Stranger Things 5, il cast continua a sorprendere i suoi fan e a riscaldare il loro cuore. A proposito del coming-out di Noah Schnapp, alcuni dei suoi colleghi si sono espressi con una calorosità inaudita.

Qualche tempo fa Finn Wolfhard si era mostrato orgoglioso di Noah: "Quando l'ho visto, mi si è formato un grande sorriso sul volto. Ero davvero orgoglioso di lui".

Ora arriva anche il messaggio incoraggiante di David Harbour: "Sono sempre felice per chi riesce ad essere autentico e mostrarsi per com'è. È stato incredibile".

A proposito del suo coming-out e la sua vicinanza al personaggio di Will Byers, Noah Schnapp aveva affermato che: "Penso di essere più simile a Will di quanto pensassi". L'attore ha annunciato il suo orientamento con un tiktok e ha rivelato anche la reazione della sua famiglia alla notizia: "Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo essere stato spaventato all'idea di fare coming out per 18 anni e tutto quello che hanno detto loro è stato: 'Lo sappiamo già!'".

Il mondo intanto freme per il finale della serie, che non sembra essere vicino. Come dichiarato dallo stesso Schnapp, la storia si concluderà con Will Byers, proprio com'è iniziata. Un'affermazione che ha generato nei fan una lista di domande a non finire, e che non accenna ad arrestarsi fino all'uscita dell'ultimo capitolo.