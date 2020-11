Stranger Things Day, anche Millie Bobby Brown festeggia la ricorrenza sui social

Il 6 novembre 1983 Will Byers veniva portato nel Sottosopra, sconvolgendo la tranquillità della cittadina di Hawkins, Indiana; il 6 novembre di ogni anno dall'uscita di Stranger Things su Netflix è ormai riconosciuto come lo Stranger Things Day. Vediamo come lo ha celebrato una delle protagoniste della serie, Millie Bobby Brown.

Come tutti gli anni, ormai, il 6 novembre per gli appassionati di serie tv è sinonimo di Stranger Things, in quanto è proprio questa la data designata per lo Stranger Things Day.

E mentre proseguono spedite le riprese della quarta stagione della serie Netflix, anche i suoi protagonisti si prendono un attimo per festeggiare la ricorrenza. tra questi vi è Millie Bobby Brown, l'interprete di Undici, che su Instagram ha condiviso quello che sembrerebbe essere un throwback (se notate indossa gli stessi vestiti della terza stagione, e a meno che non stiano girando dei flashback...) dal set assieme ai Fratelli Duffer, i creatori della serie.

"Felice Stranger Things Day a tutti! Grazie per i migliori anni pieni di affetto e sostegno. Lo apprezziamo più di quanto potrete mai sapere!" ha scritto l'attrice nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

La Brown aveva da poco condiviso un altro post alquanto nostalgico in occasione di Halloween, quando ha ricreato una scena della seconda stagione di Stranger Things "vestendosi" da fantasma.

E voi, come avete festeggiato lo Stranger Things Day? Fateci sapere nei commenti.