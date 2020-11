Stranger Things Day, nuove foto dal set della quarta stagione per celebrare l'evento

Stranger Things è una delle serie di maggior successo prodotta da Netflix che ha lanciato le carriere artistiche dei giovani attori. È passato più di un anno da quando la terza stagione è uscita e i fan dovranno aspettare ancora un po' a causa dei ritardi di produzione legati dalla pandemia per guardare la quarta stagione.

Tuttavia, le riprese della quarta stagione sono attualmente in corso con l'amato cast di nuovo in azione ad Atlanta. Abbiamo già visto alcuni scorci divertenti dal set con Dustin e Max che vanno alle superiori e Dustin e Steve di nuovo insieme in un negozio di videocassette.

L'ultimo tweet dall'account Twitter di Stranger Things ci permette di dare nuovo sguardo ad alcuni dei nostri attori preferiti.



"Li ho fotografati tra una ripresa e l'altra. Mi hanno detto di dirti felice #strangerthingsday", si legge nel tweet. Il 6 Novembre è considerato lo Stranger Things Day perché è il giorno in cui Will Byers è scomparso nel pilot dello show. Nelle nuove immagini condivise dall'account possiamo vedere Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington) e Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) durante delle pause sul set rigorosamente con mascherina sul volto.

Recentemente, il produttore Shawn Levy ha anticipato che la quarta stagione potrebbe essere la migliore dello show, considerando che la pandemia ha dato agli scrittori più tempo per lavorare sulle sceneggiature.



"Dirò solo che la pandemia ha decisamente ritardato le riprese e quindi il lancio della nostra attuale stagione quattro, non ha una data di rilascio ufficiale", ha detto Levy a Collider. "Ma ha avuto un risvolto positivo consentendo ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l'intera stagione prima di girarla e di avere il tempo di riscriverla in un modo che raramente avevano avuto prima, quindi la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse meglio che mai."



Recentemente, David Harbour ha anche rivelato di aver saputo per tutto questo tempo quale sarebbe stato il piano per il suo personaggio, ma voleva giocare con i fan lasciando che avessero le loro teorie su Hopper.



"Lo sapevo. Lo sapevamo. Ne avevamo parlato", ha rivelato Harbour a Total Film riguardo al ritorno di Jim Hopper. "Volevo solo preservare la sorpresa per tutti. Ed è una posizione così strana in cui ci troviamo ora con così tanti media."



Ha aggiunto: "Sono molto vicino ai creatori, e so dove sta andando la storia, e l'ho saputo fin dall'inizio. E penso che sia stata la cosa grandiosa di questa storia. Sarai in grado di guardare indietro alla prima stagione e vedere molte cose che accadono più avanti che si riferiscono a questo".



Harbour ha anche annunciato che il ritorno di Hopper sarà come quello di Gandalf, nel frattempo per ingannare l'attesa e attendere l'arrivo della quarta stagione si possono acquistare delle cover personalizzate per il proprio Smartphone ispirate a Stranger Things.