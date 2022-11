Stranger Things Day: rivelato il programma dell'evento Netflix!

In attesa di novità riguardanti l'inizio delle riprese di Stranger Things 5, i fan dello show Netflix potranno celebrare Eleven e compagni durante la giornata dedicata alla serie.

Infatti, il prossimo 6 novembre è considerato lo Stranger Things Day, una giornata ricca di eventi che riporterà nel Sottosopra gli spettatori di tutto il mondo con numerose attività e presentazioni. Per quanto riguarda la data, il 6 novembre viene ricordato dai fan come il giorno della scomparsa di Will Byers (Noah Schnapp) da Hawkins, nel 1983.

Il programma dell'evento è stato condiviso sui social nelle scorse ore, con Netflix che organizzerà esperienze dal vivo, comunicherà nuovi contenuti sui social, ospiterà proiezioni speciali e lancerà prodotti in edizione limitata. "Imposta le tue sveglie di conseguenza perché domenica festeggeremo tutto il giorno lo #StrangerThingsDay", ha condiviso l'account ufficiale di Stranger Things.

Stranger Things 4: Volume 2 verrà mostrato per la prima volta sul grande schermo in alcune città selezionate, ovvero Los Angeles, New York, Miami, Atlanta, Houston, Dallas, Philadelphia, Chicago, Phoenix, San Francisco, Austin, Denver, Detroit, Cleveland, Washington DC, Seattle, Las Vegas, Jacksonville e Toronto. Domenica mattina inoltre, i fan potranno guardare il primo episodio della serie sulla piattaforma Roblox, insieme ad ospiti d'eccezione.