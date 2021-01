Stranger Things, un dubbio leak svela la data di uscita della stagione 4

Mentre i lavori della quarta stagione di Stranger Things proseguono spediti dopo l'interruzione dovuta alla pandemia, è emerso in rete un presunto leak che svelerebbe la data di uscita dei nuovi episodi su Netflix.

La possibile anticipazione proviene dall'account Twitter Netflix Updates, che ha diffuso in rete uno screenshot che indica il 21 agosto 2021 come data di debutto di Stranger Things 4. Al momento tuttavia non è chiaro quale sia la fonte di questa informazione, pertanto vi suggeriamo di prenderla "con le pinze" in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del colosso dello streaming.

A prescindere dalla veridicità del leak, a giudicare dalla tabella di marcia il periodo estivo sembra effettivamente una finestra di lancio plausibile per la quarta stagione della serie Netflix, che in passato ha pubblicato i nuovi episodi in due occasioni su tre proprio nel corso dell'estate (luglio 2016 e luglio 2019).

Per quanto riguarda lo stato di produzione, le riprese sono iniziate nel mese di marzo 2020 per poi essere interrotte poco tempo dopo a causa dell'emergenza sanitaria. Molti mesi più tardi, a ottobre 2020, un post dell'account ufficiale della serie ha infine annunciato che i lavori sono ripartiti a pieno regime. Vi ricordiamo che Netflix ha annunciato la quarta stagione di Stranger Things a ottobre 2019.